Juve Stabia, 3 retours et 5 absences contre la Cittadella: détails

la Juve Stabia commencé face au défi extérieur prévu demain à 15h00, sur le terrain citadelle.

Portes tournantes à l’infirmerie de la Juve Stabia, avec Fabio Caserta qu’il trouve disponible Calvano, Di Mariano et Mastalli, ce dernier retournant dans l’équipe après un long processus de réhabilitation et le week-end dernier l’excellente réponse d’une heure jouée avec l’entraînement Primavera. Mais pas seulement des notes positives, avec les nouvelles Elia, qui a quitté le terrain quelques minutes après être entré à Crotone, Fazio et Melara. Les trois s’ajoutent aux patients à long terme Cissé et russe, avec le gardien de but qui voulait suivre ses coéquipiers également.

Les gardiens de but: Polverino, Provedel

Les défenseurs: Étudiants, Germoni, Ricci, Tonucci, Troest, Vitiello.

milieux de terrain: Addae, Buchel, Calò, Calvano, Di Gennaro, Izco, Mallamo, Mastalli, Mezavilla.

attaquants: Bifulco, Canotto, Di Mariano, Forte, Rossi.

Indisponible: Cissè, Elia, Fazio, Melara, Russo.