Juve Stabia, 5 absences et 3 retours pour les guêpes contre Pérouse

Après l’égalité in extremis de pise, le Juve Stabia reviendra demain aux “Minds” où à 15h00 défiera le Pérouse de Xerxes Cosmi.

à Fabio Caserta, il y aura cinq absences, ou celles des disqualifiés Troest, rincé pendant 3 tours par le juge des sports, et les joueurs blessés Cissé, Elia, Mastalli et russe. Au lieu de cela, il revient de l’arrêt youyou, à leur retour dans la liste Buchel et Tonucci, avec ce dernier, cependant, qui vient d’une longue blessure et ne sera probablement pas employé. Premiers appels aux nouveaux arrivants Di Mariano et Polverino.

Les gardiens de but: Esposito, Polverino, Provedel.

Les défenseurs: Étudiants, Fazio, Germoni, Ricci, Tonucci, Vitiello.

milieux de terrain: Addae, Buchel, Calò, Calvano, Di Gennaro, Izco, Mallamo, Mezavilla.

attaquants: Bifulco, Canotto, Di Mariano, Forte, Melara, Rossi.

Indisponible: Cissè, Elia, Mastalli, Russo.

Disqualifié: Troest.