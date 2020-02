Juve Stabia, avec Crotone une promotion spéciale pour assister au match

la Juve Stabia affrontera samedi à 15h00 à “Menti” le crotone, pour la 24e journée de Serie B, dans le but de donner une continuité au point atteint dans celui d’Ascoli.

A l’occasion de ce match, le club Stabiese a institué une promotion spéciale qui permettra aux femmes d’acheter les coupons du challenge à prix réduit, rétablissant temporairement le “Pink Ticket”. Une initiative qui, espère la société, contribuera à remplir dignement les «esprits», après la flop jaune bleu sombre avec Pérouse, au cours desquels une centaine de billets ont été détachés par rapport au 2660 abonnés cette saison.

Voici les détails et toutes les façons de regarder le match:

L’initiative #PortAmi with you démarre. La Saint Valentin se poursuit samedi 15 au «Menti»! Célébrez avec vos deux amours: venez soutenir les guêpes avec la femme de votre cœur et partagez un moment inoubliable.

Une occasion à ne pas manquer pour nos supporters d’être accompagnés au stade par leurs compagnons respectifs à qui les coupons seront réservés à prix réduits. Nous vous attendons avec une initiative #PortAmi with you, pour vous tous amoureux des couleurs jaune-bleu, car nous pensons que vos cœurs nous donneront un supplément et nous feront sentir faire partie d’un seul câlin d’Amour jaune-bleu.

Pour cette raison, à l’occasion de la rencontre Juve Stabia-Crotone, valable pour le 24e jour de la série BKT 2019-2020, tous nos fans pourront acheter le billet à des tarifs réduits, ce qui permettra des économies importantes.

Voici les prix des coupons en vente à partir d’aujourd’hui 12 février et jusqu’au samedi 15 février à 15 ans:

Curva San Marco 15 € avec droits de prévente

Billet rose 8 € avec droits de prévente

Tribune Varano 18 € droits de prévente inclus

Billet rose 10 € avec droits de prévente

Tribune Quisisana (non couverte) 25 € droits de prévente inclus

Billet rose 15 € avec droits de prévente

Tribune Monte Faito (couverte) 30 € droits de prévente inclus

Billet rose 15 € avec droits de prévente

Tribune Roberto Fiore (Vip) 100 € droits de prévente inclus.

Les coupons ne peuvent être achetés que dans les points de vente agréés que nous résumons ci-dessous:

Bar Sweet Moments – Via Cosenza

Gialloblù Bar – Viale Europa

Ass. Gaetano Musella – Via Cosenza 261 (en face du box-office du stade Menti)

Paris Intralot – Viale Europa 31

Agence de services – Via Plinio Il Vecchio 72

Boutique de tabac Corso – Corso Vittorio Emanuele 11

Planet Davidos – C.so Alcide De Gasperi 114-116

Pari d’or – Piazza Giovanni XXIII n ° 33