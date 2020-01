Juve Stabia, avec Pérouse appelée la Journée Gialloblè: voici les infos et les prix

A déposé le tirage au sort gagné in extremis dans celui de Pise, le Juve Stabia se prépare à accueillir le “Menti” Pérouse par Serse Cosmi, dimanche à 15h00.

A l’occasion de ce match, convoqué par le club Journée Gialloblèainsi, les plus de 2600 abonnés de l’association Stabiese devront également acheter le ticket d’entrée. Ci-dessous, dans la note officielle du club Stabiese, tous les détails pour les supporters de Gialloblu qui ne voudront pas rater le défi:

La Journée Gialloblè a été annoncée à l’occasion du match Juve Stabia-Pérouse, prévu le dimanche 2 février à 15h au stade “Romeo Menti” de Castellammare di Stabia. Par conséquent, comme annoncé au début de la saison, les abonnements ne seront pas valides et aucun crédit ne sera accordé. Chaque fan de Stabiese, à commencer par le Président, tous les managers, l’entraîneur et les joueurs, contribueront à ce rendez-vous avec l’Amour des couleurs jaune et bleu en achetant le ticket.

Une manière de se sentir tous unis par la même passion et de manifester son attachement à notre foi footballistique, qui nous accompagnera tout au long de notre vie, nous donnant des émotions que seuls les «Minds» peuvent éveiller en chacun de nous. Nous nous tournons vers nos abonnés, qui ont montré une grande confiance dans notre travail cet été et ont répondu à notre appel, pour leur demander à tous de confirmer leur soutien également dimanche dans les tribunes et de renforcer encore ce lien magique, qui est notre arme. en plus, comme le dit monsieur Caserta.

Les billets pour assister au match seront disponibles à l’avance à partir de demain 29 janvier et jusqu’au dimanche 2 février à 15h00.

Voici les prix des coupons:

Curva San Marco 15 € y compris les droits de prévente

Tribune Varano 18 € y compris les droits de prévente

Tribune Quisisana (non couverte) 25 € y compris les droits de prévente

Tribune Monte Faito (couverte) 30 € y compris les droits de prévente

Tribune Roberto Fiore (Vip) 50 € droits de prévente inclus.

Les coupons ne peuvent être achetés que dans les points de vente agréés que nous résumons ci-dessous:

Bar Sweet Moments – Via Cosenza

Gialloblù Bar – Viale Europa

Ass. Gaetano Musella – Via Cosenza 261 (en face du box-office du stade Menti)

Paris Intralot – Viale Europa 31

Agence de services – Via Plinio Il Vecchio 72

Boutique de tabac Corso – Corso Vittorio Emanuele 11

Planet Davidos – C.so Alcide De Gasperi 114-116

Pari d’or – Piazza Giovanni XXIII n ° 33