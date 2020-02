Juve Stabia, Caserta: “Ce sera un match important et décisif contre Trapani”

Au vu du match délicat contre Trapani, le manager de la Juventus Stabia Fabio Caserta a souligné l’importance des enjeux: “Demain est un jeu important et décisif, nous venons d’une mauvaise performance, le moral n’est pas positif, mais il ne faut que regarder vers demain et avoir la force de réagir. Nous devons pédaler et souffrir, la tête haute et sans parler sinon cela devient un chien pour tout le monde. Futur? Je n’y pense pas, je regarde le présent et le but de sauver l’équipe. – continue Caserta tel que rapporté par Stabiachannel.it – ​​Celui qui me donnera 100% ira sur le terrain, sans penser au changement de milieu de semaine, méfiez-vous ou retournez. L’année dernière, ce défi avait une autre signification, demain sera particulièrement important pour eux, mais nous ne devons pas baisser la garde sinon nos limites sortiront ».