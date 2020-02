Juve Stabia, Caserta: “J’ai eu tort de trop charger l’équipe”

A l’issue du match entre la Juve Stabia et Trapani, terminé 2-2, le manager de la Juventus Stabiae, Fabio Caserta analyse les preuves de son: “J’ai aimé la réaction des garçons quand on a risqué de prendre le 3-0. Nous avons passé une excellente demi-heure. Pour le reste ce n’était pas un bon test et j’ai probablement fait l’erreur de mettre trop de charge sur les garçons après la défaite de Cittadella. Nous devons réagir immédiatement avec Pordenone, ce sera une course importante, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre même un instant l’envie de combattre. Nous espérons maintenant récupérer les énergies physiques et mentales. La Serie B est comme ça, un championnat compliqué ».