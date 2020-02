Juve Stabia-Crotone 3-2, les guêpes remportent une course folle

Au stade “Romeo Menti” de Castellammare di Stabia, le défi entre Juve Stabia et crotone.

Les deux formations sont revenues de résultats positifs, avec les guêpes qui ont obtenu un match nul 2-2 bien mérité à Ascoli après une excellente course, mais avec trop d’erreurs individuelles, tandis que Crotone battait 1-0 à domicile Cremonese mais le score aurait pu être plus large.

Signaux positifs pour les techniciens Fabio Caserta et Giovanni Stroppa qui ont conduit les deux techniciens à répéter la plupart des onze propriétaires de la manche précédente. Le même rôle tactique avec les guêpes aligné avec le 4-3-1-2 initial mais transformable de manière ductile comme en fait, avec la précieuse récupération de Troest (réduit sa disqualification, ndlr) au centre de la défense jumelé avec Fazio et les Pythagoriciens alignés avec le 3-5-2 habituel.

La Juve Stabia démarre très fort avec son agression initiale habituelle qui met Crotone en difficulté, et à 7 ‘Forte s’effondre sur la gauche en laissant une forte croix qui atteint le centre de Dinghy, qui seulement devant la porte envoie le ballon haut. Avantage des guêpes qui se matérialise à 14 ‘lorsque Forte réalise un but sensationnel en talon acrobatique au premier poteau, sur le corner battu par Calò.

A 16 ‘, première chance de Crotone, Calò perd une balle sanglante sur son trocart au profit de Benali, qui touche le poteau avec un tir bas du bord. Des rythmes très élevés et une course pleine d’émotions qui commence déjà. A 20 ‘Vitiello enregistre une scission sur le service dans la région pour l’inclusion de Benali; sur le retournement devant la queue sur le droit Dinghy qui vient le coup d’une position isolée, trouvant la réponse dans un corner de Cordaz.

A 24 ‘vient le tirage au sort de Crotone au terme d’une belle action; échange à la limite de Simy-Messias, ce dernier embarrassant l’inclusion d’Armenteros qui ne se trompe pas face à face avec Provedel. Crotone apparaît et la Juve Stabia commence à souffrir. À 34 ‘de dépasser les Calabres sur l’inattention maladroite de la Juve Stabia qui oublie Benali sur un centre de la droite, et le milieu de terrain s’enfonçant par derrière fait 1-2 entre les protestations thermiques qui appellent au hors-jeu.

Mais les guêpes laissent peu de temps aux Pythagoriciens pour célébrer l’avantage, car à 37 ‘Calò va au rythme d’un coup franc de 20 mètres qui frôle la porte pour franchir la barrière, avec Cordaz qui reste immobile. Réponse en colère de Crotone qui essaie d’abord avec Messias à la 38e minute, touchant à nouveau le poteau, puis une minute plus tard avec la conclusion cachée d’Armenteros déjouée par Provedel. Une première mi-temps pyrotechnique se termine sur 2-2.

En seconde période, le rythme a légèrement baissé mais la course est restée très agréable. Juve Stabia qui après avoir alterné 4-3-1-2 et surtout 4-3-3, revient sur le terrain avec 4-2-3-1, avec Mallamo derrière Forte. A 5 ‘Messias frappe la barre transversale directement depuis un corner. Photocopiez l’action avec des pièces inversées à 20 ‘, lorsque Calò frappe la croix du drapeau, mais sur le rejet, tire la Juve Stabia trois fois, trouvant toujours un mur.

Sur le même retournement devant, Crotone gagne un corner, qui prend un Benali trop seul dans la surface, qui dirige le ballon haut. A 35 ‘, Provedel est prodigieux à la fin de la Mazzotta nouvellement entrée, naïvement abandonnée par l’arrière-garde stabienne.

Mais à la 44e, la Juve Stabia trouve le nouvel avantage définitif. Calò va encore une fois au coin d’un virage, et cette fois c’est Addae qui va tout d’abord rendre les “Minds” fous de la finale 3-2. Un succès subi mais avec une immense gravité spécifique en termes de sécurité pour la Juve Stabia, qui une fois de plus n’abandonne pas et résout le défi dans les derniers instants de la course. Des regrets pour Crotone qui, net d’éclats bouillonnants de compétition, a payé cher les coups de pied placés et la vitesse des attaquants jaunes et bleus.