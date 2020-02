Juve Stabia-Crotone, les équipes officielles: les deux techniciens confirment leurs modules respectifs

Sur le terrain à 15h00, en cette 24e journée du championnat de Serie B, Juve Stabia et Crotone, qui s’affronteront aux “Minds” de Castellammare di Stabia.

Encore de nombreuses absences auxquelles doit faire face monsieur Caserta, qui opte à nouveau pour le 4-2-3-1, avec un seul point de Forte soutenu par le trocart robuste, formé par Mallamo, Bifulco et Canotto; pour donner corps à la médiane, voici de nouveau le duo Calò-Addae. En défense, nouvelle confiance en Germoni, après l’excellente performance d’Ascoli. Côté Crotone, pas de bouleversement particulier, le 3-5-2 confirmé. Major scrutins en défense, avec Curado, Marrone et Cuomo qui finissent par commencer titulaires.

Formations officielles:

Juve Stabia (4-2-3-1): Provedel; Vitiello, Fazio, Troest, Germoni; Calò, Addae; Mallamo, Bifulco, Canotto; fort

Croton (3-5-2): Cordaz; Curado, Brown, Cuomo; Gerbo, Messias, Barberis, Benali, Molina; Armenteros, Simy.