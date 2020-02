Juve Stabia, détails pour regarder l’avance de vendredi à Ascoli

L’amère défaite interne avec le Pérouse, qui a déclenché les plaintes du club Gialloblu (Cliquez ici pour plus de détails), le Juve Stabia sera déjà sur scène vendredi à Ascoli, pour l’avance contre les bianconeri prévue à 21h00.

Un match avec une saveur de vengeance pour les guêpes, qui veulent essayer de racheter le k.o. interne pour 5-1 du match aller. Ci-dessous, dans la note officielle de l’association Stabiese, tous les détails pour les supporters de Gialloblù qui veulent suivre la Juve Stabia à «Del Duca»:

S.S. La Juve Stabia annonce qu’à partir d’aujourd’hui, mardi 4 février 2020, sans obligation de carte de fidélité, les bons d’entrée du secteur invité du stade “Cino & Lillo Del Duca” à Ascoli Piceno, pour assister à la réunion Ascoli – Juve Stabia, prévue le vendredi 7 février 2020 à 21h00 et valable pour le 4ème jour de retour du championnat de Serie BKT.

Les billets seront en vente au prix de 12,50 € plus les droits de prévente. La vente des billets se terminera à 19 heures le jeudi 6 février 2020, via le circuit Ticketone et peut être achetée dans les magasins suivants:

Tabac Muratori, situé à Castellammare di Stabia dans la Via Napoli 229