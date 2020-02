Juve Stabia, Di Mariano se présente: «J’ai senti la confiance. Nous pouvons nous sauver “

Arrivé en janvier à Juve Stabia après une première partie de saison à l’ombre avec le Venise, Francesco Di Mariano (qui a fait ses débuts dans un match en cours avec Pérouse, ndlr), il a une grande envie de se relancer sous le maillot jaune-bleu.

Ce sont les mots de l’attaquant polyvalent, rapportés par les chaînes officielles du club Gialloblu: «Je suis très heureux de l’évolution de l’accord avec la Juve Stabia, car j’ai vraiment ressenti la volonté de me concentrer sur moi avec décision. J’ai eu une autre négociation sur la table, mais ils ont ralenti et donc l’accélération du réalisateur Polito a été décisive. Je crois que cette équipe a toutes les qualités pour se sauver en toute sécurité. Mon rôle idéal? Je suis né comme l’aile gauche d’un 4-3-3 pour revenir à droite, et c’est la position pieuse préférée, mais en général je me considère approprié pour la façon de jouer pour monsieur Caserta “.

Et à ses débuts, il ajoute: «Je ne joue pas depuis deux mois, je dois donc trouver la meilleure condition, mais déjà après une semaine de travail, je me sens beaucoup mieux. Déjà à Pérouse, l’attitude de l’équipe m’a fait une impression, encore plus que contre Venise quand j’étais de l’autre côté de la clôture, et puis ce stade est un bedlam et peut avoir un gros impact. En colère ou déçu après la dernière défaite? Un peu à la fois pour son évolution, car nous avons joué le match pendant 70 ‘, mais au désavantage, nous aurions dû mieux gérer notre réaction, peut-être trop vite “.

En vue du prochain match d’Ascoli sur le terrain: “C’est probablement le pire moment pour les rencontrer, mais peut-être de notre point de vue il y a un stimulus supplémentaire car nous savons qu’un match difficile nous attend. Je joue contre eux depuis plusieurs années, et trouver l’avantage pourrait mettre les choses en suspens pour eux, même d’un point de vue environnemental ».

Sur le groupe trouvé à Castellammare et sur Fabio Caserta: “Je connaissais déjà beaucoup de gars et je dois dire que j’ai trouvé une excellente harmonie, et en cela le coach est vraiment bon. Quand il y a du travail à faire, il vous massacre comme il se doit, mais il est aussi le premier à plaisanter au bon moment. Pour les idées qu’il a, il peut aller très haut et aussi pour l’équipe, avoir un technicien sur la rampe de lancement ne peut être que bon. “

