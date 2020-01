Juve Stabia, échange officiel de gardien de but avec Empoli: détails

la Juve Stabia Salue Paolo Branduani, gardien de but de la classe 89, protagoniste absolu et recordman de la guêpe, monte vers le B, seulement pour perdre le titre au profit de Danilo Russo après les premiers jours du championnat.

En fait, l’échange entre le jaune et le bleu est officielEmpoli, avec l’extrême défenseur Ivan Provedel, né en 1994 et clos à son tour dans une chemise bleue (zéro apparition dans ce championnat, alors que 16 ont été collectés la saison dernière en Serie A, ndlr), ce qui fera le voyage inverse. Ci-dessous la note officielle du club Stabiese et les premiers mots du nouveau gardien de spa:

Nous vous informons qu’un accord a été conclu avec Empoli F.C. pour le transfert définitif des performances sportives du gardien Paolo Branduani, né en 1989. Merci à Paolo pour l’importante contribution apportée lors de son séjour sous le maillot de Gialloblù et en particulier pour la contribution décisive à la victoire du championnat, à la fin de la dernière saison, qui a vu le retour des guêpes en Serie B, dans l’espoir de avenir de plus en plus rempli de satisfaction personnelle et professionnelle.

Dans le même temps, nous vous informons que nous sommes parvenus à un accord pour l’acquisition, avec la formule du prêt avec droit de rachat, des performances sportives du gardien Ivan Provedel, né en 1994.

Le footballeur, originaire de Pordenone, qui a grandi dans l’équipe de jeunes de Trévise, portait les maillots de Pérouse, Modène, F.C.en Serie B. Pro Vercelli et Empoli F.C., enregistrant, dans la série des cadets, plus de 100 apparitions. Dans l’élite, avec le maillot Empoli F.C., il a marqué 16 apparitions.

Ce sont les premières déclarations, après la signature de l’accord: “Je suis très heureux d’être ici. Je remercie beaucoup l’entreprise pour cette opportunité. J’espère bien faire avec cette chemise. ” Ivan Provedel, qui portera le maillot n ° 22, a rejoint l’équipe sous les ordres de monsieur Caserta.