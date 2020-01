Juve Stabia-Empoli 1-0, la 2020 des guêpes s’ouvre avec un grand succès

Au stade “Romeo Menti” de Castellammare, Juve Stabia et Empoli ils se sont affrontés pour le premier jour de retour du championnat de Serie B.

Avant la longue pause hivernale, la Juve Stabia a clôturé son année 2019 en grand, avec une très bonne performance lors des derniers matchs, inférieure seulement à celle de Bénévent; lors du dernier match joué, les guêpes ont dépassé Cosenza 1-0.

En revanche, Empoli est intervenu de manière cohérente sur le marché, après un premier semestre décevant qui a conduit les Azzurri aux marges de la zone de play-off, dans l’espoir d’inverser la tendance et au moins de saisir au moins les play-offs de promotion.

Fabio Caserta commence à 4-3-1-2, tandis que Empoli de Roberto Muzzi change et s’aligne avec 4-3-3. Dans la ligne de continuité des guêpes dans le onze titulaire, tandis que les invités lancent dès la première minute les coups de feu Tutino et La Mantia. Avant le coup de sifflet de départ, une minute de souvenir a été observée à la mémoire de feu Antonio Filippi.

Prêt à l’extérieur et à 3 ‘Juve Stabia dévore un but déjà fait, avec Bandinelli qui perd une balle sanglante au centre de sa surface au profit de Forte, qui frappe d’un coup ferme en frappant la barre transversale. Occasion sensationnelle gâchée par les guêpes.

Le bombardier jaune-bleu, cependant, prend très peu pour le rattraper, et à 6 ‘il arrive pour frapper tout d’abord au centre de la zone, sur la punition forte et tendue de la gauche, battue par Calò. Empoli qui attend des guêpes avec un centre de gravité très bas en phase de non possession, pour enlever la profondeur aux attaquants rapides jaune-bleu, mais le jaune-bleu ne cesse d’être dangereux.

La première chance d’Empoli arrive à 22 ‘sur le développement d’un corner, avec Balkovec qui anticipe la tête d’Addae, trouvant la réponse de Russo en extension, mais Tutino part sur le court rebond, lâchant un tir croisé qui danse sur la ligne de but puis éloignez-vous de la zone chaude.

Pendant ce temps, la Juve Stabia change de structure, élargissant Canotto et Bifulco avec un 4-2-3-1 complété par l’avancement de l’ancien Buchel derrière Forte, pour exploiter les extérieurs en un à un et créer une supériorité numérique. Événement principalement réalisé par Canotto, un véritable cauchemar pour les bleus sur la voie droite des Toscans.

À 29 ‘, c’est Dinghy qui dribble clairement Fiamozzi sur le trocart avec un grand nombre, et vole vers la zone, où du haut à gauche laisse une excellente croix sur le deuxième pôle, sur lequel l’aventurier Bifulco n’arrive pas à cause des centimètres .

Empoli trouve une plus grande confiance dans la phase de construction à la fin du temps, mais la Juve Stabia est bien placée sur le terrain et remédie également à certaines erreurs sortantes, grâce aux marquages ​​préventifs précis orchestrés par Caserta. Le premier hameau se termine par l’avantage bien mérité de Stabiese.

Dans la seconde moitié, l’attitude d’Empoli a changé, élevant son centre de gravité en appuyant la Juve Stabia près de sa propre zone, mais il est bon avec ses dribbleurs et en particulier Calò d’échapper à la première ligne toscane, ramassant verticalement ses attaquants.

C’est ainsi qu’est née une belle action des guêpes à 2 ‘, avec Calò se lançant à gauche vers l’insertion de Bifulco, qui profite de l’intervention vide de Fiamozzi, atteint le bord du sommet gauche et sert le Mallamo nouvellement entré, qui frappe pour trouver une déviation toxique avec le ballon qui touche le poteau.

A 4 ‘La réponse d’Empoli avec une belle action de Tutino, qui lâche un centre qui devient un tir et touche le Russe battu en position verticale. A 8 ‘une grosse contre-attaque pour le jaune et le bleu avec Ricci qui court 60 mètres boule et chaîne et sert de l’autre côté Forte de manière sublime, mais face à face avec Brignoli le contrôle de l’attaquant est lourd.

Empoli envoie également Ciciretti à l’intérieur et attend avec impatience, mais la Juve Stabia est très solide derrière et démarre constamment à la vitesse, mais péchant avec brio dans les 30 derniers mètres, avec plusieurs occasions potentielles jetées à la surface.

A une demi-heure, Caserta revient à 4-3-1-2, Izco prenant la place de Bifulco. En finale, à 42 ‘, Empoli dangereux avec Fiamozzi qui servait bien dans la zone du coup franc sur le côté. Après 5 ‘, la Juve Stabia remporte un succès bien mérité et très important, qui éloigne davantage la zone chaude, rapprochant le Play Off.