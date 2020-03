Juve Stabia, entraînement via Skype et point d’interrogation sur la récupération

Même le Juve Stabia, comme la plupart des clubs de football italiens, a reporté la reprise de la formation et des activités à une date ultérieure, en raison de l’urgence persistante du coronavirus.

Cependant, au moins les activités d’entraînement à domicile des athlètes Gialloblu, qui via Skype suivent les directives du personnel technique de santé, se poursuivent numériquement. Voici la note du club:

Nous vous informons que, conformément aux dispositions du Gouvernement et de la Fédération et dans le but de limiter la propagation de Covid-19, la période d’abstention de la formation pour la première équipe et la formation Primavera est temporairement reportée à une date à fixer.

Compte tenu de la persistance de l’urgence sanitaire, les joueurs, à partir de lundi, suivis par le personnel technique et de santé avec l’entraîneur sportif Prof. Raffaele La Penna et l’ouvrier de récupération blessé Roberto Rippa, en plus de M. Fabio Caserta, se produisent, à distance et grâce à Skype, une formation basée principalement sur le maintien de certaines compétences fondamentales: la force à travers des circuits fonctionnels et la capacité aérobie à travers le travail organique qui a été défini comme maison intermittente. Le tout sans l’aide d’outils.