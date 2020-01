Juve Stabia, il y a un retour in extremis entre les poteaux: il sera le troisième gardien

la Juve Stabia prudence après la blessure de Danilo Russo, qui devra rester immobile dans les stands pendant plusieurs semaines, et intégrer ainsi son portier park à Emanuele Polverino, qui revient à Castellammare et soutiendra Ivan Provedel.

Polverino, né en 1997 qui a grandi à la Juve Stabia et faisait partie de la première équipe de la saison 17/18, a collecté 4 apparitions en Serie C avec la chemise de Sicula Leonzio en première partie de saison, avant d’annuler son contrat il y a quelques jours.

Ci-dessous, l’annonce du club jaune et bleu et les mots du gardien de but après la signature:

Nous divulguons qu’un accord a été conclu pour l’acquisition des services sportifs du gardien de but Emanuele Polverino, né en 1997. Il s’agit d’un retour bienvenu d’un joueur qui s’est déjà illustré par le passé dans notre secteur jeunesse. Ce sont les premières déclarations du gardien: “Je suis très heureux de porter à nouveau le maillot Gialloblè, principalement dans cette catégorie et de me rendre disponible”. Emanuele Polverino, qui a choisi de porter le maillot n ° 26, a rejoint le groupe à la disposition de monsieur Fabio Caserta.