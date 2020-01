Juve Stabia, la sonde Avellino Melara: elle serait parfaite pour Capuano

Malgré la diatribe interne parmi les membres Circelli et Izzo (l’adieu de l’un des deux semble inévitable), leAvellino il est appelé à intervenir rapidement pour compléter son staff quelques jours après la fermeture du marché.

Le cri d’alarme du technicien irpinien est désespéré Eziolino Capuano, qui réclame au moins trois autres éléments afin de garantir le salut du club blanc-vert. Parmi les rôles découverts également celui d’un milieu de terrain apte à s’intégrer à une défense à trois voies. Ce profil correspond à celui de Fabrizio Melara, athlète né en 1986 qui n’a concouru que 7 courses en B avec le Juve Stabia.

La droite romaine externe a cependant été parmi les grands protagonistes de la promotion en Serie B de la Juve Stabia lors du dernier championnat, avec 24 apparitions, 1 but et plusieurs passes décisives actif dans la saison 2018/19. Pour le moment, il y en a eu un simple chat exploratoire entre les pièces, première étape pour passer aux étapes suivantes si nécessaire. Fondamentale de ce point de vue, la volonté du joueur, pour qui d’autres prétendants pourraient émerger, dans une catégorie où il a amplement montré qu’il pouvait faire la différence et où il pouvait décider de rester le protagoniste. Des mises à jour suivront.