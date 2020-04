Juve Stabia, le club jaune-bleu aux côtés de l’hôpital S. Leonardo: les détails

la Juve Stabia prend le terrain aux côtés de l’hôpital San Leonardo de Castellammare, pour apporter sa contribution à la lutte contre Covid-19 en envoyant 5 000 masques FFP2.

Ci-dessous les détails de l’initiative du club Stabiese, lors de la sortie de la société Gialloblu:

Le monde du sport engagé dans la lutte contre le coronavirus. La Juve Stabia envoie des masques de protection à San Leonardo.

Grâce à la collaboration fructueuse établie avec le conseil d’administration de la Ligue de Serie B, la Juve Stabia fournit actuellement un nombre important de masques de protection au service de santé de l’hôpital San Leonardo de Castellammare di Stabia.

L’initiative Juve Stabia, en collaboration avec toutes les autres entreprises de la Lega di B, vise à apporter une contribution concrète, au niveau national et local, au moment difficile que nous vivons tous et qui voit les médecins engagés en première ligne et les infirmières.

Aux initiatives similaires qui se déroulent dans toute l’Italie s’ajoutent donc celle menée par la Juve Stabia pour la ville de Castellammare. En fait, 5 000 masques FFP2 seront livrés au personnel et aux besoins de l’hôpital San Leonardo, donc impliqué en première ligne dans la lutte contre le terrible virus COVID – 19. “Nous devons tous faire notre part – a déclaré le président de la Juve, Stabia Andrea Langella -. Nous avons donc décidé de combiner nos dons et notre soutien nécessaires avec l’aide nécessaire du gouvernement. Chacun peut faire sa part pour aider les agents de santé, les forces de l’ordre et les représentants de l’État dans la bataille qu’ils mènent quotidiennement. La Juve Stabia l’a également fait dans l’espoir et la certitude que bientôt, avec la contribution de tous, ce terrible moment sera surmonté ».

Le président Langella a également déclaré qu’il était “particulièrement heureux d’aider l’hôpital S. Leonardo, auquel la Juve Stabia ne manquera pas de son soutien dans la lutte contre l’épidémie qui nous a frappés en attendant de retourner sur le terrain le plus tôt possible! ».