Juve Stabia, le transfert de Carlini est désormais officiel: il évoluera en Serie C

Mise sur le marché de façon autonome comme nous vous l’avons dit ces dernières semaines (Cliquez ici pour les détails) Massimiliano Carlini a trouvé un accord pour sa nouvelle destination et laisse donc le Juve Stabia.

Recherche initiale par Padoue et Reggiana, qui n’a jamais coulé le coup, au final le puissant meneur de jeu offensif né en 1986 portera la chemise du Catanzaro, va renforcer de manière significative le département avancé des aigles rouges et jaunes, militants du Groupe C de Serie C (6e au classement) et nouveau retour au banc pour Gaetano Auteri. Dans le dernier championnat Lega Pro, pour Carlini la beauté de 10 buts a marqué, jouant comme milieu de terrain et milieu de terrain offensif. Un coup de premier plan pour C.

Ci-dessous, la belle annonce sociale du partenariat calabrais: