Juve Stabia, les guêpes auront 5 absences contre Crotone

la Juve Stabia affrontera demain à “Menti” le crotone, pour le challenge du 24ème jour prévu à 15h00 à l’usine de Stabiese.

Fabio Caserta, qui peut compter sur le centre de défense Troest après avoir accepté l’appel jaune-bleu (Cliquez ici pour plus de détails), il récupère également au milieu de terrain Buchel, qui s’est débarrassé de l’inflammation du genou. Aussi Mastalli se dirige vers la récupération et jouera dans celui de Pise avec l’équipe Primavera. Toujours absent à la place russe, Calvano et Cissé, tout en s’arrêtant à cause de la fièvre Di Mariano.

Les gardiens de but: Polverino, Provedel.

Les défenseurs: Étudiants, Fazio, Germoni, Ricci, Tonucci, Troest, Vitiello.

milieux de terrain: Addae, Buchel, Calò, Di Gennaro, Izco, Mallamo, Mezavilla.

attaquants: Bifulco, Canotto, Elia, Forte, Melara, Rossi.

Indisponible: Calvano, Cisse, Di Mariano, Russo.