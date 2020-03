Juve Stabia, moment délicat de la saison: silence de presse appelé

Entre divergences de compagnie et performances peu excitantes ces derniers temps, quoique sur deux pistes parallèles et pas trop croisées, le Juve Stabia dans l’ensemble, il vit l’un des moments les plus délicats de sa saison.

À cet égard, après le KO pour 2-1 sur le terrain de Pordenone, le club jaune et bleu a décidé d’appeler aujourd’hui le presse de silence jusqu’à nouvel ordre. Ci-dessous la courte note officielle, qui n’entre pas dans le bien-fondé du choix adopté:

Il convient de noter que, avec effet immédiat, un silence de la presse a été ordonné, jusqu’à une date à fixer.