Juve Stabia-Perugia 1-2, la séquence positive des guêpes se termine

Au stade “Romeo Menti” de Castellammare, le défi entre Juve Stabia et Pérouse.

Avant le match, une minute de souvenir de la disparition de Gennaro Olivieri, personnage historique lié aux couleurs jaune-bleu en tant que footballeur et au-delà, et aussi pour le deuil qui a frappé Pérouse hier, avec la mort de l’ancien patron Luciano Gaucci.

à Fabio Caserta confiance dès la première minute à Di Gennaro, qui est derrière Forte et Canotto dans le 4-3-1-2 choisi pour affronter le classique 3-5-2 de Xerxes Cosmi, qui trouve le meilleur buteur du championnat de Serie B, Iemmello, aux côtés de l’ancien Falcinelli.

Des rythmes immédiatement très élevés pour une première fois très spectaculaires et pleins d’émotions. La Juve Stabia démarre fort mais la réponse de Pérouse est immédiate, avec une pression atypique pour les formations de Cosmi. A 16 ‘l’épisode qui débloque le match, l’arbitre infligeant une sanction douteuse à Pérouse pour une détention de Fazio sur Iemmello. De là, le même attaquant qui passe au centre du Provedel.

Les hôtes, cependant, réagissent avec véhémence et près de 24 ‘, avec Calò récupérant le ballon sur Konate à la limite et donne un coup de pied fort en touchant le poteau, mais sur la trajectoire, la patte mortelle d’un fort non brillant échoue.

Le but du match nul est reporté d’une minute seulement, car à 25 ‘Calò déclenche la fusion d’une contre-attaque parfaite en lançant Dinghy profond, qui brûle Rosi au bord du hors-jeu et face à face avec Vicario il ne manque pas le tir du 1- 1.

À 28 ‘, action très similaire à celle du pair, mais avec un résultat différent pour la Juve Stabia. Redémarrez l’action avec Addae qui sert avec un joli ballon vertical Dinghy, qui sprinte à nouveau mais cette fois devant le gardien de but tire haut. Moment d’or pour les guêpes qui à 32 ‘ont frappé le poteau du bord avec Vitiello après une mêlée sur les développements d’un corner, grâce à la touche de Vicario.

La dernière action d’un premier semestre spectaculaire est de la marque Perugia, avec la belle queue d’Iemmello pêchant uniquement Nzita à gauche dans la surface de réparation, mais le tir sûr de ce dernier est miraculeusement dévié par Fazio puis touche la barre transversale. Vous allez aux vestiaires le 1-1.

Dans la seconde moitié du premier anneau de Pérouse à 3 ‘avec Mazzocchi qui perce à droite et tente la conclusion défilée, rejeté court par Provedel puis providentiellement licencié. Mais les griffons poussent et au 6 ‘traversent à nouveau du droit, trou central jaune-bleu avec Iemmello qui, à un jet de pierre de la porte, frappe pour trouver un miracle retentissant de Provedel.

Invités qui essaient toujours avec Iemmello sur un coup franc de 25 mètres à seulement 11 ‘, puis Caserta change d’ordre en passant au 4-2-3-1 avec les débuts de Di Mariano pour Di Gennaro et Mallamo qui se lève derrière Forte. A 15 ‘de bonnes chances pour la Juve Stabia avec la belle gauche de Ricci après une action manoeuvrée, le ballon montant légèrement haut sur la barre transversale.

A 22 ‘belle combinaison entre Calò et Mallamo, ce dernier ayant un suivi pour atteindre la limite et botter un peu sur le côté. Pérouse répond par un grand jeu de Falzerano qui tire l’insertion à droite d’Iemmello qui botte, mais trouve la sortie de Provedel qui envoie dans un corner.

Sur les développements dans le coin, cependant, Fazio atterrit Rosi de manière flagrante et se voit infliger la deuxième pénalité du match à Pérouse, avec Iemmello qui se transforme à nouveau en battant Provedel à sa droite. Une minute plus tard, à 27 ‘, les Umbrians dévorent rapidement le but du KO, avec Mazzocchi servi devant la porte par Melchiorri, mais tire de façon sensationnelle.

A 34 ‘Caserta tente tout en envoyant Rossi sur le terrain au lieu d’Addae, pour soutenir Forte, passant ainsi à 4-2-4. La Juve Stabia pousse mais Pérouse trouve de la place en vitesse à 42 ‘avec Melchiorri qui frôle le talon sur une croix coulissante près du poteau. Une minute plus tard, l’erreur d’Iemmello est encore plus sensationnelle, avec Melchiorri qui, sur l’erreur de Fazio, le sert avec un but vide, mais avec un lob absurde frappe le poteau. A 46 ‘de bonnes chances pour Rossi qui nettoie bien un ballon dans la zone située derrière le but, en tournant bien et en frappant avec le ballon qui fait tourner le montant.

Cependant, il n’y a plus de temps pour la Juve Stabia, qui est toujours graciée par Iemmello avant le triple coup de sifflet. La séquence de résultats utiles des guêpes se termine à 6. Deuxième succès consécutif au lieu de Pérouse, qui surplombe les zones les plus élevées du classement.