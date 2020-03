“Juve Stabia rapide, physique et très bonne sur les lieux”

Attilio Tesser, entraîneur du Pordenone, est intervenu la veille du match interne en milieu de semaine contre Juve Stabia.

Ce sont ses mots, rapportés par les chaînes officielles du club de neroverde: «L’équipe se porte bien, même si actuellement seulement 48 heures se sont écoulées depuis la course d’Empoli. Il y aura certainement des changements de line-up. En défense, Barison sera appelé et Camporese sera porté disparu, disqualifié ».

Sur les guêpes: «La Juve Stabia est une adversaire coriace, avec une telle qualité. Nous devons être calmes, sereins et retourner jouer chez nous comme nous le savons. Les performances externes ont été bonnes, et à Empoli le résultat est également arrivé, maintenant vous devez aussi retourner pour marquer des points à domicile. Nous aurons besoin d’une belle performance et nous devrons nous battre beaucoup. “

Et il ajoute: «La Juve Stabia fait de la vitesse l’une de ses meilleures armes. Ils sont également très bons sur les coups de pied placés, ils ont une grande physicalité. Il n’y aura pas de Forte, mais ils ont de nombreux attaquants de qualité et une équipe vraiment large: ils n’auront certainement pas de difficulté à choisir. Je suis une équipe habituée à jouer le jeu, même à l’extérieur, mais demain nous devrons contrôler le jeu. Sans enthousiasme mais avec équilibre et détermination “.

Lignes directrices: «Si nous devions réussir à donner une continuité au résultat d’Empoli, nous serions vraiment proches du salut. Cependant, les chances augmentent, à mon avis, ce sera autour de 46-47 points. Pour y arriver, il faut trouver la tranquillité, la sérénité et la continuité des résultats, comme au match aller. “