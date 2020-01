Juve Stabia, récupérez 3 jetons avec Empoli. Il y en a 4 absents

la Juve Stabia il se prépare pour son premier engagement en 2020, après une longue pause avant de clore sa première mi-temps, avec une performance dans les dernières courses inférieure à celle des super leaders Bénévent.

Une tendance qui Fabio Caserta et ses hommes espèrent continuer à suivre, à partir du match avec un renfort Empoli, prévue pour “Menti” demain à 15h00. La longue période de pause revient au technicien Gialloblu Mezavilla, Les étudiants et Elia, tous agrégés pour le match avec les Toscans.

Le capitaine est également sur le point de revenir Mastalli, qui ne peut cependant pas être considérée comme toujours employable. Ils ne feront pas non plus partie de la réunion Calvano et Tonucci, qui se remettent de leurs blessures de longue durée, en plus de Cissé arrêté au cours des derniers jours. Le jeune gardien de 2003 a été ajouté à la première équipe, Spagnulo.

Voici tous les joueurs jaunes et bleus appelés:

Les gardiens de but: Branduani, Russo, Spagnulo

Les défenseurs: Étudiants, Fazio, Germoni, Ricci, Troest, Vitiello.

milieux de terrain: Addae, Buchel, Calò, Di Gennaro, Izco, Mallamo, Mezavilla.

attaquants: Bifulco, Boateng, Canotto, Elia, Forte, Melara, Rossi.

Indisponible: Calvano, Cisse, Mastalli, Tonucci.