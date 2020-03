Juve Stabia-Spezia 3-1, les guêpes montent avec une super performance

Le premier jour de Serie B entièrement à huis clos, dans le silence du “Romeo Menti” de Castellammare le défi entre Juve Stabia et Spezia.

Les hôtes, qui vivent un moment de forme terne, qui a ramené les guêpes dans l’aire de jeux, viennent du k.o. 2-1 sur le terrain de Pordenone, et à la recherche d’un tournant et de points de salut. Les Liguriens, parmi les grandes surprises du tournoi, rêvent plutôt de promotion directe et ont battu Pescara lors du Peak 2-0 la veille.

Les guêpes de Fabio Caserta, qui doivent faire face à de nombreuses absences, s’alignent sur le 4-3-1-2, avec le retour de Calvano qui va se placer en première position du milieu de terrain, avec le milieu de terrain droit de Calò. En revanche, l’habituel 4-3-3 pour La Spezia de Vincenzo Italiano.

Un départ très intense pour le Gialloblù, qui garde la ligne de pressage haute et compacte, mettant initialement la Spezia en difficulté. A 4 ‘de chance pour les locaux sur le développement d’un corner, avec Calvano qui donne un coup de pied à droite en touchant le miroir. Même la réponse de la Ligurie intervient dans les virages à 10 ‘, le ballon atteignant le centre de Nzola, laissé trop seul, qui frappe haut à un mètre de la porte, grâce à un détour.

Juve Stabia toujours dangereuse à 21 ‘avec l’excellente sortie de Calvano qui se lance verticalement pour Di Mariano, qui parvient à diriger le ballon vers la gauche pour Ricci qui croise en trouvant la déviation toxique de Ferrer, qui dirige le ballon sous la barre transversale, mais Scuffet est prudent et dévie pour un coin.

Grande personnalité et ordre des guêpes, qui à 24 ‘profitent du mérite; coup franc du bord gauche, au rythme du spécialiste Calò qui franchit la barrière avec une conclusion puissante et précise qui rend inutile la tentative d’intervention de Scuffet.

Lo Spezia essaie à 31 ‘avec Federico Ricci qui perce à droite, revient au centre et frappe pour trouver un écart insidieux, mais Provedel est attentif et rejette en extension. Dans la dernière partie de la première fraction, lorsque La Spezia parvient à apparaître de manière plus continue dans les trente derniers mètres des Stabiae, Caserta passe à 4-2-3-1, avec Buchel derrière Forte et Canotto et Di Mariano large.

A 37 ‘Juve Stabia est à un pas de doubler; au milieu de terrain, Erlic glisse au moment de la réception, Forte tapie le ballon et vole vers le but, évitant avec une grande prétention la pression de pliage de deux footballeurs liguriens, et trouvant à l’automne le coup qui s’imprime à l’intérieur de la barre transversale, rebondissant sur la ligne. Première fraction qui se termine par l’avantage local bien mérité.

Dans la seconde moitié, la toile n’a pas changé et à 5 ‘la Juventus Stabia a doublé; excellent lancement vertical pour le tir de Dinghy, qui est atterri à la limite par Marchizza, cette fois au rythme du coup franc central va Forte, qui avec son coup de pied gauche un virement de bord sur le premier poteau qui se moque d’un Scuffet révisable, pour 2- 0.

Mais à 10 ‘La Spezia raccourcit les distances sur une grave négligence collective de l’arrière-garde stabienne; lancement central vers Gyasi avec la paire centrale de guêpes à l’avance mais le désengagement n’arrive pas, l’extérieur ligure s’empare du ballon et Troest le pose ostensiblement. Matteo Ricci va de l’endroit, déplaçant Provedel.

Le réseau revitalise les invités qui parviennent à élever leur centre de gravité, avec les guêpes qui souffrent un peu du coup et retiennent inévitablement leur souffle après avoir dépensé beaucoup dans la première heure de jeu. A 20 ‘, solution intéressante de Maggiore qui, depuis une position isolée à droite, parvient à faire demi-tour et à conclure de manière angulaire bien que pas trop puissant, mais Provedel est prudent et se réfugie dans le coin.

La Juve Stabia, cependant, se réorganise et ferme bien les espaces. À 28 ‘, le trio stabiese arrive, avec Forte s’appuyant sur Dinghy qui à la vitesse effectue un contrôle qui défie la physique et vole vers la gauche, arrive en bas et laisse échapper un croisement fort et tendu qui atteint Bifulco, ce qui amène grand ouvert marque 3-1. Après le troisième but, les spas augmentent à nouveau la pression sur le premier bâtiment.

A 31 ‘italien, il essaie de tout en ajoutant un peu plus en allant à 4-2-4, Galabinov prenant le contrôle de Maggiore et se plaçant aux côtés de Nzola; Juve Stabia qui au lieu de cela, sans changer d’attitude, effectue un changement défensif avec Vitiello qui entre chez Di Mariano et Fazio qui grimpe dans une position plus avancée.

Arrivé à 40 ‘, punition du bord pour La Spezia, Galabinov qui saute par-dessus la barrière avec un toucher doux mais Provedel plonge dit non. Une minute plus tard, super occasion pour la Juve Stabia avec Bifulco se lançant sur la contre-attaque Canotto sur la gauche avec un lancement magistral, ce dernier pénètre dans la zone et donne un coup de pied trouvant le rejeté par Scuffet, mais Fazio en remorque tire très bien de la gauche en frappant le poteau plein .

Spice logiquement déséquilibré en avant et à 43 ‘de nouveau Bifulco récupère le ballon et propose à Dinghy sur la gauche, mais le contrôle de la zone, face à face avec Scuffet, est un long complice en raison de la fatigue, et l’opportunité ne se matérialise pas. Après 4 ‘de récupération, la Juve Stabia revient avec mérite au succès, grâce à un test d’une grande personnalité, contre l’une des meilleures formations du tournoi. Trois points décisifs pour le Gialloblù en termes de sécurité.