Juve Stabia-Trapani 2-2, les guêpes ont mis un patch sur un mauvais test

Au stade “Romeo Menti” de Castellammare, le Juve Stabia a accueilli le Trapani pour la 26e journée du championnat de Serie B.

Les guêpes veulent racheter le mauvais test offert dans celui de Cittadella, tandis que les grenades, qui vivent une situation de classement compliquée dans la zone de relégation complète, arrivent de l’égal interne avec la Spezia. Fabio Caserta aligne les guêpes avec un 4-3-1-2 initial, qui peut être transformé comme d’habitude de manière flexible pendant la course. Les hommes de Fabrizio Castori sur le terrain à la place avec le 3-5-2.

Le thème du défi était clair dès le départ, avec les invités perchés sous la ligne du ballon avec presque tout leur personnel, et la Juve Stabia a appelé pour faire la course. Au cours du premier quart d’heure, cependant, les guêpes n’ont pas réussi à franchir le mur dressé par la grenade, tentant sans succès la fosse vers leur avant, mais dans la zone centrale l’anti-aérien de Trapani est épais et efficace.

A 19 ‘, la première occasion du match est une marque invitée avec Taugourdeau qui donne un coup de pied à distance trouvant l’écart de Troest qui envoie Provedel hors du chemin, avec le ballon qui touche le poteau avant de se retrouver sur le fond. Juve Stabia trop stérile et Trapani qui à 29 ‘est toujours dangereux; ballon récupéré sur la gauche et changement devant au deuxième poteau pour Kupisz, qui botte trouvant la réponse de Troest sur la ligne de but.

Caserta perçoit les difficultés de ses hommes et passe à 4-2-3-1 en élargissant Di Mariano et Canotto, avec Buchel derrière Forte, pour chercher plus d’espaces dans la voie. L’avantage sicilien, cependant, a été reporté d’une minute seulement, quand à la demi-heure un centre de la droite a été dévié de manière décisive, avec Pettinari qui au deuxième poteau n’avait qu’à pousser une balle dans le filet qui aurait pu entrer le but également.

La Juve Stabia ferme la première fraction sans aucune action notable, risquant toujours à 47 ‘avec Trapani atteignant la conclusion de la droite avec Taugourdeau, qui depuis une position isolée donne un coup de pied au premier poteau, trouvant un Provedel prudent pour dire non. Nous allons nous reposer avec l’avantage mérité de Trapani.

La récupération commence avec le même script, et à 7 ‘, la Juve Stabia prend le sien pour se blesser, Canotto perd le ballon sur le trocart de l’adversaire, la contre-attaque meurtrière de Trapani avec Pettinari qui décharge au centre pour Dalmonte uniquement, mais c’est super Provedel; cependant, la balle reste dans une zone chaude et les guêpes sont trop molles pour éloigner la sphère, Vitiello frappant Pettinari après avoir frappé et récité. Penalty qui va battre Pettinari, qui ne se trompe pas et qui est de 0-2.

Après le double désavantage, Caserta tente tout en insérant Cissè et Bifulco pour Canotto et Buchel, passant à 4-2-4. Le premier anneau thermique arrive à 13 ‘avec Bifulco qui sur le développement d’un coin dans le tir encadre la porte, mais Carnesecchi est au centre attentif, malgré la distance rapprochée.

A 17 ‘les guêpes terminent les changements avec Tonucci qui détecte un Fazio fatigué. A 18 ‘une occasion potentielle non exploitée par le Gialloblù, toujours dans le coin, avec le ballon qui a atteint Di Mariano qui d’une excellente position tire complètement le tir. Arrivant à 21 ‘, une autre occasion sensationnelle pour les invités, qui profitent d’un autre sommeil stable, récupèrent le ballon au milieu de terrain et arrivent avec Taugourdeau devant Provedel, mais le tir du milieu de terrain frappe le gardien jaune-bleu, bon à la sortie.

Une minute plus tard, la Juve Stabia est revenue au jeu avec Calò qui est allé au rythme d’un coup franc du trocart, ne tirant que Tonucci au centre, qui s’est dirigé tête au centre de la zone n’a pas manqué le coup 1-2. Les guêpes changent de visage après avoir marqué et assiégé des grenades. A 34 ‘, la mêlée déborde à droite avec Di Mariano, qui traverse le centre après que Addae a été victime d’une faute de Luperini selon le directeur de course, qui a décrété le penalty. De la disquette Forte va qui n’échoue pas le 2-2.

Le “Menti” devient un bedlam et à 37 ‘la Juve Stabia touche le dépassement avec Bifulco qui en vitesse dépasse un adversaire à gauche, pénètre dans la surface et botte au premier poteau en trouvant un excellent Carnesecchi pour dire non avec son pied. Les guêpes sont toujours insidieuses à 42 ‘, au tour de Cissè de trouver toujours la réponse du gardien sicilien.

A la 44e, Trapani revient pour apparaître dans la zone jaune-bleu, avec Luperini ramassant un centre de la droite avec un rebord vers Pettinari, qui dans la scission du deuxième pôle touche l’intersection des pôles. En pleine chance de récupération pour la Juve Stabia avec Addae qui pénètre à gauche, trouvant au centre Bifulco avec un tir bas en remorque, mais son premier tir se termine pas trop haut.

La réunion se termine par un score de 2-2 qui, pour le développement du match, peut satisfaire, bien que partiellement la Juve Stabia, qui a offert un test très insuffisant jusqu’au réseau de Tonucci, puis a rallumé la lumière à la fin. Un grand regret pour les Siciliens qui, à plusieurs reprises, auraient eu l’occasion de donner un coup de grâce aux guêpes.