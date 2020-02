Juve Stabia, Troest: “Avec Crotone victoire importante, mais des points sont également nécessaires à Cittadella”

Après la victoire à domicile contre Crotone, il est temps pour la Juve Stabia de penser à la Citadelle, comme le confirment également les paroles du défenseur Magnus Troest sur les chaînes officielles du club: “Ce fut un beau match, bien joué par les deux équipes, mais nous avons été bons et chanceux de ramener les trois points fondamentaux à la maison. Je suis aussi content sur le plan personnel, je venais pour deux semaines arrêter et donc ça va, même si j’aurais pu faire mieux. Maintenant, dirigez-vous vers la Cittadella, une équipe qui est toujours restée dans la zone des séries éliminatoires et au fil des ans a toujours bien fait: ce sera un voyage difficile mais nous voulons ramener des points à la maison également de la Vénétie ».