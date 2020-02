Juve Stabia, Vitiello: “Crotone construit pour le A mais l’esprit est notre fort”

Roberto Vitiellotrès expérimenté défensif juste à l’extérieur Juve Stabia, a évoqué le point atteint dans le domaine de laAscoli et le prochain match interne avec le crotone.

Voici ses paroles, diffusées sur les chaînes officielles du club Gialloblu: «Épisodes d’arbitrage défavorables pour Del Duca? Nous préférons ne pas en parler et souligner la belle performance offerte, qui a produit un point précieux pour notre classement. Avec de telles performances, des résultats plus positifs viendront également, ayant l’objectif de salut clair, puis une fois atteint, nous verrons s’il y a de la place pour rêver. Avec Crotone un match compliqué comme les autres; nous ferons face à une formation conçue pour aller en Serie A, mais à la maison, nous avons toujours bien fait et aussi sur ce tour, nous voulons ramener des points à la maison “.

