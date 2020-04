Juve sur Cristante, pour qu’il puisse le prendre | marché

la Juventus commencer à préparer le marché pour la saison prochaine. Le directeur sportif Fabio guilde travaille sur un échange de milieu de terrain entre Cristante et Mandragora avec le Rome. Une idée pour changer le visage d’un milieu de terrain, qui a numériquement rencontré quelques difficultés cette saison. L’ancien milieu de terrain de l’Atalanta Cristante a toujours aimé les Bianconeri tandis que Ronaldo Mandragora serait racheté par leUdinese et rejoindrait le milieu de terrain de Fonseca. Le marché des transferts approche, malgré de nombreux doutes quant à la fin de la saison et certaines équipes commencent à se préparer pour la prochaine saison.