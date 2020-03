Juve sur Icardi? Le plan PSG | marché

la Juventus étudier la position de Mauro Icardi un Paris Saint Germain et que ce soit guilde que Leonardo ils ont un plan pour profiter à la fois de l’accord. Selon Tuttosport, il n’y aura pas Paulo Dybala en affaires, mais Miralem Pjanic, que les Parisiens aiment beaucoup mais dont la note est inférieure à celle de l’Argentin avec le club de la Juventus qui devra combler le vide avec une offre en cash. et Inter? Attendez et surveillez, car si Icardi revenait en Italie après la rançon du PSG, il gagnerait 15 millions d’euros supplémentaires pour un total de 85 millions.