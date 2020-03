Juve, tension avec Marotta | Serie A

Tension Juventus-Inter. Comme le rapporte Tuttosport, le club de la Juventus est irrité par l’ancien manager Beppe Marotta pour ses propos mais aussi pour l’ostracisme affiché lors des négociations qui ont duré vendredi soir, lorsque les négociations pour le report du match ont commencé. La Juve-Inter aurait pu jouer ce soir avec des restrictions d’accès pour les citoyens résidant en Émilie-Romagne, en Lombardie, en Vénétie ainsi que dans la province de Savone et ceux de Pesaro Urbino. Marotta a dit non, même lorsque la Juve a souligné que la plupart des détenteurs d’abonnements (environ 30% du total) venaient de Lombardie. La Juve aurait également été pénalisée par le blocus partiel du public, pourtant Marotta ne voulait pas le savoir. Et la tension entre les deux sociétés augmente.