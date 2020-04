Juve, tout pour Icardi: voici les cartes pour convaincre le PSG de le racheter puis de le revendre | Primapagina

Imaginez pouvoir aller trois par un, pour le moment, ce n’est pas seulement prématuré. Mais la Juve et le Paris Saint Germain continuent de se parler, avec un grand objectif pour le club de la Juventus qui ne change pas: Mauro Icardi. C’est une solution compliquée à atteindre, ou mieux dire articulée, pour résoudre le problème lié aux comptes qui doivent également revenir au PSG. Qui pourrait vraiment décider de racheter l’avant-centre argentin, puis de le vendre à la première occasion utile, pour autant que les chiffres soient d’accord avec Inter sont la progéniture d’un marché pré-urgence Coronavirus: 70 millions, plus 15 autres en cas de transfert vers un club italien. Pour arriver à un accord qui puisse satisfaire les demandes du PSG, il faut passer par une série d’homologues et éventuellement un ajustement. 100 MILLIONS OU TOP – Comment arriver à environ 100 millions? Avec des échanges de premier plan, valable au niveau technique et non seulement bon pour le budget. Il y a Mattia De Sciglio par exemple dans le viseur de Léonard de Vinci, cela fait longtemps que ce n’est pas lui qui bouge l’aiguille de la balance. Au contraire, les grands noms dont nous parlons sont d’autres, qui ont été interrogés et traités par le PSG depuis des années. Commençant par un autre arrière complet comme Alex Sandro, un joueur de haut niveau selon la Juve, qui ne le laisserait partir qu’en cas d’offre indispensable et avec la certitude d’avoir un digne remplaçant (d’Emerson Palmieri à surtout Marcelo). Traverser ce Miralem Pjanic que déjà il y a quelques années avait convaincu le PSG d’aller jusqu’à 80 millions, sans que la Juve ne considère le Bosniaque comme un homme essentiel, qui maintenant pour diverses raisons ne semble plus l’être. Et puis il y a Douglas Costa, les Parisiens avaient également tenté de l’inclure dans les modes ultérieures qui avaient également impliqué Emre Can et Leandro Paredes, par exemple. Bref, les arguments ne manquent pas, tout le monde ne prendrait évidemment pas la route de Paris. Parce qu’il est toujours la cible numéro un de l’attaque de la Juventus: Mauro Icardi.