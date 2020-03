Juve, tu te souviens de Zabina? Il y a dix ans, son seul objectif en noir et blanc | Serie A

Celui entre Jonathan Zebina et le Juventus c’était une histoire qui a duré six saisons de 2004 à 2010. Une fois le contrat avec la Roma expiré, il est arrivé à la Juventus en transfert gratuit où il a retrouvé Capello et Emerson, respectivement ancien entraîneur et coéquipier des Giallorossi. Zebina est resté fidèle à la Juventus même dans la saison de Serie B, en 2006-07, il a marqué 117 apparitions pour la Juventus et aucun but. En effet, un. Tu sais quand? Le 11 mars 2010, contre la Fulham lors du match aller des huitièmes de finale. Le 3-1 de cette soirée n’a pas suffi pour aller en quart de finale.