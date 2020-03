Juve, une clause apparaît sur Haaland: les détails | Serie A

Après l’avoir soigné en été et être devenu encore plus proche il y a des années, alors qu’il ne pouvait l’obtenir de Molde que pour 5 millions, le Juventus n’a pas encore abandonné Erling Haaland. Né en 2000, il est la dernière star du football européen et sur le marché de janvier il a fait le saut en débarquant en Bundesliga au Borussia Dortmund. Cependant, il y a une trame de fond sur son contrat: l’attaquant norvégien a signé avec Dortmund jusqu’en 2021 mais dispose d’une clause de 75 millions que les bianconeri pourraient payer cet été.