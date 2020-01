Juve, voici ce qui filtre sur le renouvellement de Matuidi | Serie A

Parmi les noms en jeu entre la Juve et Mino Raiola, il y a aussi celui de Blaise Matuidi, centrocmpista noir et blanc qui expire à la fin de la saison. Les négociations durent depuis quelques mois mais il n’y a toujours pas de fumée blanche entre le club et l’agent de l’ancienne star du PSG qui voudrait une prolongation de deux ans alors que la Juve se tient actuellement à un. Le sentiment, cependant, est que finalement les deux parties parviendront à un accord.