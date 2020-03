Juve Women, Girelli: ‘Je m’ennuie de Vinovo, à propos de l’avenir …’ | Serie A

L’attaquante de Juve Women et de l’équipe nationale italienne Cristiana Girelli répond aux questions des fans sur Instagram: “Vinovo? Tout me manque, le parfum qui est là, qui est un parfum particulier que vous reconnaissez immédiatement”, les mots du 10 en noir et blanc.

EXCELLENCE – “Les mains représentent des symboles qui sont très importants pour moi. Un jour je dirai tout, pour l’instant je suis heureuse que beaucoup de filles le répètent avec amusement par passionnée de football féminin”.

FUTUR – “J’espère jouer encore plusieurs années. Quand je terminerai ma carrière, je resterai définitivement dans le football mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je voudrais m’entraîner mais aussi développer un projet dans un club.”