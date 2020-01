Juve Women, Girelli: “Je rêve de la Ligue des Champions. Les enfants? Oui, mais le football d’abord”

SONDAGE

L’attaquante féminine de la Juventus et de l’Italie a été interviewée par La Gazzetta dello Sport Cristiana Girelli elle a parlé à 360 degrés d’elle-même et de la croissance du mouvement ces dernières années: «Je ne suis pas un pur centre avant même si j’aime ça dans la région. J’adore les numéros 10, mais je manque d’imagination, disons que je me considère comme un faux 9, un rôle dans lequel je me sens très bien et j’aime vraiment me frapper la tête, surtout quand je reçois le croisement parfait de Cernoia. Je n’ai jamais gagné le classement des meilleurs buteurs, cette année, je marque beaucoup, mais pour les chances que j’avais, j’aurais pu faire beaucoup plus. Juve? J’espérais un appel dès la première année, mais je suis content de l’expérience que j’ai eue à Brescia. Mais maintenant j’espère que ce mariage durera longtemps. – continue Girelli – Les trois instantanés de ma carrière? Début en Serie A, Italie et Coupe du monde. Après cet été, tout a basculé, mais dans un sens positif, cela a ouvert la porte aux préjugés et fait connaître le football féminin. Le championnat est plus compétitif mais en tant que mouvement, nous devons nourrir cette flamme et continuer à lutter pour nos droits “.

Puis espace sur le côté privé, avec le rêve d’une future maternité: “J’ai toujours aimé les enfants et depuis que ma petite-fille Federica était là, j’ai compris que j’aimerais un enfant. Mais maintenant, la priorité est au football. – continue Girelli – Discrimination? Je ne l’ai jamais vécu enfant, c’était tout à fait naturel même si quelqu’un des tribunes disait parfois qu’il y avait une fille sur le terrain, mais le problème n’est que pour les adultes. Aujourd’hui encore, quelqu’un m’invite à retourner à la cuisine, mais ils sont peu nombreux. Et pour mémoire, j’aime le faire. Les rêves? J’aimerais jouer une finale de Ligue des champions. Et gagnez-le. “

