Juvemania: en jouant comme ça tu sors avec Lyon! | Primapagina

Qui s’attendait à une reprise rapide de la Juventus après l’éclaboussure de Vérone, il a certainement été déçu. Toujours dans la course de San Siro en Coupe d’Italie, la Vieille Dame a confirmé le moment de la buée évidente qui a traversé la dernière période. La meilleure chose de toute la soirée pour les bianconeri, en fin de compte, est sans aucun doute le résultat que les candidats de l’équipe de la Juventus au rôle de favori dans le défi d’entrer dans la finale.

Certes, Milan aurait mérité quelque chose de plus, surtout pour avoir essayé avec plus de conviction tout au long de la course. Contrairement au derby de dimanche dernier, en effet, l’équipe de l’AC Milan a joué à la fois une bonne première mi-temps et une excellente récupération. Cette fois, l’équipe de Pioli n’a pas quitté le terrain après son retour des vestiaires. Grâce au but de Rebic (erreur de De Sciglio dans le marquage), une précieuse victoire était sur le point de revenir à la maison. La pénalité contestée accordée (il y en avait peut-être deux plus clair auparavant en faveur de la Juventus) après avoir consulté le Var da Valeri a déterminé l’issue du match permettant à Ronaldo de ressaisir son nom dans le tableau des buteurs.

SARRI, QUELLE FATIGUE – Un test difficile à commenter, car si vous allez l’analyser en détail, vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre en évidence le moment négatif que vous vivez à la Juve. Sarri a du mal (et pas un peu) à trouver “son” équipe, avec des difficultés évidentes pour les joueurs individuels à faire partie d’un système de jeu qui devrait plutôt améliorer leurs qualités. Dybala seule a tenté à plusieurs reprises au cours des quatre-vingt-dix minutes de donner un tournant positif à la course. L’expérience de la demi-aile de Ramsey n’a certainement pas réussi l’examen, tout comme les difficultés de Cuadrado à s’adapter à son ancien rôle offensif étaient évidentes. Pour sauver, en plus du résultat final et des performances de Dybala, certainement La performance de Buffon qui, même à 42 ans, parvient toujours à se faire le protagoniste, sauvant le but de la Juventus à plusieurs reprises. De toute évidence, des questions sont soulevées sur la cause qui a vu la Juventus au cours de la dernière période sonner une séquence de matches négatifs dans lesquels, en particulier hors de la maison, il y a également un grave problème de résultats. Ce ne peut être qu’une question de tête. L’espoir est que pendant la pause pour les vacances, une préparation physique particulière a été effectuée pour prendre une pause à ce stade mais pour arriver au mieux au moment décisif de la saison et ne pas répéter l’erreur de l’année dernière.

VOUS RENTREZ A LA MAISON – Après le faux pas de Vérone et avec les victoires concurrentes de la Lazio et de l’Inter dimanche dernier en championnat, la Juventus a vu l’avantage acquis sur les adversaires de la ligue diminuer de manière significative, ce qui pourrait certainement affecter la gestion de l’équipe dans la matchs à venir, surtout maintenant que la Ligue des champions est sur le point de redémarrer. Il semble presque évident et trivial de l’écrire, mais il est juste de le mettre en évidence pour ne pas crier à la crise irréversible mais aussi pour ne pas sous-estimer l’instant qui passe: jouer comme lors des derniers matchs à l’extérieur (Championnat, Super Coupe d’Italie et Coupe d’Italie) La Juventus à ce moment-là sortirait également de Lyon rénové de Garcia. En Ligue des champions, il n’y a pas de seconde chance pour compenser, chaque erreur est payée deux fois. Sarri a un peu plus de 10 jours (et deux matchs pas trop compliqués sur papier contre Brescia et Spal) pour trouver la clé de l’écheveau et proposer la meilleure Juventus pour le match entre Lyon et l’Inter qui ne décidera peut-être pas complètement de la saison de la Juventus mais il y remédiera certainement fondamentalement. Se tromper là-bas signifierait certainement brûler la saison.