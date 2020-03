Juvemania: Juve-Inter comme Atalanta-Valencia, fallait-il jouer? Évadez-vous, les footballeurs sont des êtres humains! | Primapagina

Lors du dernier éditorial, nous avions souligné le fait que des rumeurs, qui se sont révélées infondées, avaient contraint Juventus un déni à l’Ansa concernant une éventuelle Positivité de Paulo Dybala à Covid-19. Cette fois, cependant, aucune marche arrière possible n’est malheureusement officielle: la “Joya” (avec sa partenaire Oriana Sabatini) est la troisième joueuse de la Vieille Dame, après Rugani et Matuidi, à être testée positive pour le test du coronavirus, qui est dévastateur au quotidien de nos vies. C’est l’engagement à payer à l’entêtement du football italien (et pas seulement) qui n’a pas voulu s’arrêter immédiatement, sous-estimant la force de ce virus. Probablement que le dernier match disputé avant l’arrêt, la Juventus-Inter, plein de polémique dans l’organisation du même, a été décisif pour propager la contagion à l’intérieur du dressing noir et blanc. Avez-vous dû jouer?

LE DRAMA DE BERGAME – Ainsi que, encore plus dramatiques sont les théories qui veulent que la première étape du match de Ligue des champions entre Atalanta et Valence soit à l’origine de l’épidémie qui dévaste la ville de Bergame et toute l’Italie du Nord, avec ces images terrifiantes de cercueils alignés emportés par des véhicules militaires qui nous déchirent à chaque instant. Pouvons-nous arrêter plus tôt? Tout cela aurait-il pu être évité (ou du moins limité)? Certainement oui, mais malheureusement au début nous ne comprenions pas bien ou voulions diminuer le danger de ce virus pour des raisons économiques et d’intérêt. Autre qu’une “influence banale”. Lorsque tout cela sera terminé, beaucoup devront s’excuser publiquement. De plus, dans un monde parfait, il y aurait également de nombreuses démissions pour ceux qui auraient dû protéger avant tout la santé des personnes mais qui n’en faisaient pas assez pour éviter la propagation de la contagion.

Échapper à la peur – Dans ce climat absurde, des films de science-fiction, il y a encore ceux qui essaient de sauver l’inaltérable. Ceux qui ne se résignent pas, comme les organisateurs des prochains Jeux Olympiques de Tokyo, à devoir reporter ou même annuler l’événement. Qui voudrait commencer immédiatement avec une formation pour éviter la faillite financière des clubs de football. Ceux qui essaient de dresser des tableaux de calendrier futurs improbables pour sauver la saison. Et en attendant, de nombreux joueurs s’enfuient pour retourner dans leur famille sans savoir quand ni comment ils reviendront. Ces évasions continues, même dans la maison en noir et blanc, témoignent du fait qu’indépendamment de la contrainte économique et du statut privilégié qui favorise les acteurs derrière le caractère individuel, il y a un homme avec tous ses sentiments et ses peurs. Comme vous pourriez penser que si vous ne voyez pas la lumière sur le front de la bataille à Covid-19, vous pouvez retourner sur le terrain pour vous entraîner ou même jouer, mettant en danger votre famille, vos amis et eux-mêmes chaque semaine ? La seule certitude en ce moment est que vous avez dû vous arrêter plus tôt et surtout que vous n’avez pas à partir maintenant. Pour éviter les autres Juventus-Inter mais surtout pour éviter les autres Atalanta-Valencia!