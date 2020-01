Juventus, agression contre Zaniolo et Pellegrini en juin: Bernardeschi à Roma

NOUVELLES DU MARCHÉ JUVE – Le match de demain soir entre Rome et Juventus c’est l’un des nombreux grands événements qui nous accompagneront ce week-end. Le résultat du match semble loin d’être évident, mais le verdict arrivera sur le terrain. Celui entre les Giallorossi et la Vieille Dame sera un défi qui ne se jouera pas uniquement sur le terrain, aussi parce que guilde il aurait deux joueurs roms en vue: Zaniolo et Pellegrini.

Marché des transferts de la Juventus, agression contre Zaniolo et Pellegrini mais à une condition

Selon ce que rapporte La Stampa, Zaniolo et Pellegrini serait marqué sur le cahier de Fabio Paratici qui voudrait lui porter le coup cet été. En réalité, tout dépend de Rome. En fait, si les Giallorossi ne terminaient pas la saison à la quatrième place, ils ne collecteraient pas la part de qualification de la Ligue des champions et seraient obligés de vendre au moins l’un des deux talents pour des raisons économiques. Dans ce cas, la Juventus tomberait sur les deux joyaux de la capitale, et serait prête à offrir Bernardeschi comme contrepartie technique.

