Juventus, attention à Ferran Torres

Malgré l’arrêt des compétitions dû au coronavirus, jeunesses travaille toujours à l’avenir. Oui le club italien cherche des opportunités sur le marché.

23/03/2020

Sport.es

Les joueurs, de même, qui peuvent rajeunir l’équipe mais qui peuvent offrir un impact immédiat. dans ce profil est le joueur de Valence, Ferran Torres, selon «Tuttosport». Le cul peut devenir l’une des pièces les plus convoitées cet été.

En premier lieu parce qu’il a été l’un des joueurs qui a le plus grandi cette saison en Liga (il a été sur toutes les lèvres). et d’autre part parce que le contrat se termine en 2021 et les pourparlers pour le renouvellement sont actuellement au point morts.

Valence lui a proposé une rénovation avec une puce à la hauteur du personnel le mieux payé, mais l’agent à la fin continue de pousser, sachant qu’il est un joueur avec beaucoup de marché.

Le joueur Vous avez également la possibilité de ne pas renouveler et de devenir gratuit à l’été 2021.. Mais il est également exposé à ce que Valence prenne des mesures drastiques et passe la prochaine saison sur le banc ou les tribunes.

Un autre joueur qui est dans l’orbite de la Juve, selon ‘Tuttosport’, est Gabriel Jesus. Une opération qui semble compliquée surtout maintenant que le Brésilien semble battre Kun Agüero après plusieurs saisons en tant que remplaçant.