Juventus aujourd’hui: Paul Pogba est prioritaire et Square et Dybala pourraient l’apporter | Ligue d’Espagne

Zinedine Zidane est peut-être l’un des entraîneurs du monde les moins aimés des fans de football en Colombie. “Zizou” est vu et traité – sur les réseaux sociaux – comme un méchant car il n’a pas James Rodriguez comme premier choix au Real Madrid. Ni cette saison ni par le passé, et c’est pourquoi le flyer café est allé au Bayern Munich avant de commencer son deuxième cycle en tant que meringue.

Cependant, les Français ont leur équipe à la pointe de la Ligue d’Espagne et prête à affronter les huitièmes de finale de Ligue des champions. Cette année aussi, il lui a déjà donné un titre, celui de la Super Coupe d’Espagne. Leurs décisions ne sont donc pas discutées car cela donne et donne des résultats. Ensuite, James devra continuer à “pagayer” et attendre sa chance, car ce n’est pas dans les plans principaux de son DT.

Cependant, «Zizou» cette saison a eu un gros mal de tête, et cet ennui pourrait être aggravé par un Colombien. Il ne s’agit pas de James, bien qu’il soit un footballeur de haut niveau, il figure également dans une major en Europe et serait responsable d’empêcher Zidane de se conformer à l’un de ses caprices.

Le problème pour Zidane serait sur le marché des transferts, car on sait que l’entraîneur a récemment demandé à Florentino Pérez, président du Real Madrid, de signer Paul Pogba, la star de France qui joue pour Manchester United.

Bien que les meringues aient tenté de faire une proposition juteuse aux «démons rouges», la Juventus d’Italie a une stratégie beaucoup plus proche de Pogba, qui en plus de beaucoup d’argent propose de réunir de vieux amis.

Il s’agit de l ’« Opération Panitas »qui, selon« Tuttosport », est une belle invitation dirigée par Juan Guillermo Cuadrado, appuyé par Paulo Dybala, pour ramener Turin à Pogba. Ils essaient de le convaincre grâce à la belle amitié qui s’est développée entre eux et qui a perduré malgré la distance.

Le portail italien indique que Cuadrado et Dybala seraient rejoints par l’Argentin Gonzalo Higuaín, de sorte que l’armée sud-américaine de «Juve» serait chargée d’arracher Pogba à Madrid et de renforcer une équipe composée de Cristiano Ronaldo.