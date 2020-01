SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

À la fin de la première mi-temps au stade Allianz, le milieu de terrain de la Juventus Rodrigo Bentancur s’est exprimé sur les microphones de Rai Sport. “Nous sommes tous prêts à jouer, nous allons bien et nous devons continuer comme ça. L’important est de gagner si je marque des buts, c’est sympa.”

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

15.01 21:35 – Juventus, Bentancur à la 45e minute: “L’important c’est de gagner, on va bien”

15.01 21:30 – TMW Semplici: “Bonifazi et Iago sont des noms précieux. Petagna? J’espère que vous restez”

15.01 21:23 – TMW Milan, Rodriguez a choisi Fenerbahce: prêt avec obligation

15.01 21:15 – Hernandez: “Je ne m’attendais pas à cet impact. Un bon moment pour moi”

15.01 21:08 – Milan, Pioli sur Piatek: “Le 4-4-2 ouvre les espaces à d’autres choix et possibilités”

15.01 21:00 – TMW Milan, A. Donnarumma: “Je ne voulais pas marquer de buts, ça s’est bien passé”

15.01 20:49 – Milan, débuts saisonniers pour la Gabbia: “Émotion spéciale, merci à tous”

15.01 20:45 – Inter, Vidal est plus loin: Setien demande au Barça de garder le Chilien

15.01 20:38 – Juventus, Buffon: “Course dangereuse, l’Udinese est en bonne santé”

15.01 20:36 – Milan, Pioli: “Soirée positive. Kjaer, Begovic et Ibra nous aideront beaucoup”

15.01 20:35 – Juventus, Paratici: “Nous sommes complets, nous n’achèterons pas de défenseurs”

15.01 20:34 – TOP NEWS 20 heures – Inter-Spinazzola reporté à demain. Juve sur le terrain

15.01 20:30 – Top 10 des succès estivaux, le classement: l’Inter double et l’éternel Franck Ribéry

15.01 20:23 – Udinese, Marino: “Curieux de voir les joueurs qui ont le moins joué”

15.01 20:18 – Juve-Udinese, les officiels: Bernardeschi à l’intérieur, derrière Rugani-De Ligt

15.01 20:16 – Cartes SPAL – Berisha limite les dégâts, attaque absente

15.01 20:15 – Flop10 hits d’été, le classement: Ghezzal en tête. Rébellion sans impact

15.01 20:12 – TMW Inter, autres tests physiques pour Spinazzola demain. Seulement après signature

15.01 20:09 – Bulletin de Milan – Castillejo et Piatek avant tout. Krunic à l’ombre

15.01 20:08 – OFFICIEL Murillo quitte la Sampdoria. Il est un nouveau joueur Celta

15.01 20:05 – Udinese, Nuytinck: “La Juve a une grande qualité mais nous pouvons gagner”

15.01 20:04 – TMW News Intrigue Amrabat. Milan et Suso font leurs adieux

15.01 20:02 – Échange LIVE Inter-Roma: la signature de Spinazzola est toujours manquante

15.01 20:00 – Top10 photos d’été – Sens malchanceux mais dans la tête. Il est le meilleur achat

15.01 19:58 – Milan, A. Donnarumma: “Super match. Extraordinaire Ibra. Gigio est de retour bientôt”

15.01 19:57 – Coupe d’Italie, Milan sur velours contre SPAL: 3-0, Piatek marque

15.01 19:54 – Juventus, attaque de sinusite pour Cristiano Ronaldo: saut Udinese

15.01 19:45 – Fiorentina, Commisso: “Belle greffe cutrone. Marché? Aspect Pradè”

15.01 19:39 – Iago Aspas annonce Murillo à Celta: “Apportez l’expérience dont nous avons besoin”

15.01 19:33 – TMW Milan, Fenerbache égalise l’offre pour Rodriguez et revient en pole

1er étage

Après le match de Coppa Italia contre Spal, l’entraîneur de Milan Stefano Pioli parle. Suivez les paroles de l’entraîneur Rossoneri avec le TMW en direct.

20h30 Début de la conférence de Pioli

Avez-vous trouvé la place? “Je suis convaincu que c’est une question d’attitude et d’approche …