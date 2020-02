Juventus, bonne nouvelle de l’infirmerie: Bernardeschi et Khedira d’accord avec Lyon

Alors que Cristiano Ronaldo et Chiellini pensent à améliorer encore leur condition en vue de Lyon, pour Maurizio Sarri la bonne nouvelle vient aussi de Federico Bernardeschi, Sami Khedira et Douglas Costa: la première sera déjà disponible pour le challenge au SPAL samedi prochain, tandis que l’Allemand devrait être là pour Lyon, le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions. Le Brésilien reviendra en dernier, révèle Tuttosport: il est possible qu’il se rende pour le voyage en France, plus probable qu’il sera disponible pour le match retour à Turin.