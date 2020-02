Juventus-Brescia, les formations officielles: Pjanic et De Ligt dehors, Cuadrado en attaque. Ayé avec Balotelli | Primapagina

Primauté ou crise: le Juventus par Maurizio Sarri s’attaque à l’engagement du stade Allianz contre le Brescia par Diego Lopez, programmé à 15 et valable pour la 24e journée de Serie A. Les bianconeri viennent d’une période difficile, avec deux KO, contre Naples et Vérone, et une égalité, contre l’AC Milan, lors des quatre derniers matchs: aujourd’hui, ils n’ont qu’un seul résultat possible, pour conserver la première place et peut-être profiter de l’affrontement direct entre l’Inter et la Lazio, deuxième sur une égalité et troisième sur un moins, face à face ce soir dans le report du stade olympique. Juve qui apparaît sans Cristiano Ronaldo, auteur de 11 buts lors des 7 derniers matchs mais est resté à domicile pour se reposer en vue de la dernière course. De leur côté, les invités se concentrent sur Mario Balotelli pour revenir à la victoire après huit jours et tenter de rapprocher la zone de salut, actuellement à sept points.

STATISTIQUES ET PRÉCÉDENT – La Juventus est invaincue lors de ses huit derniers matches contre Brescia en Serie A: sept succès et un nul pour les bianconeri, la Juventus est invaincue à domicile en Serie A contre Brescia: 17 victoires et cinq matchs nuls en 22 défis – entre les équipes contre que les Swallows n’ont jamais gagnés, la Vieille Dame est celle à plusieurs reprises affrontée, la Juventus a perdu deux des trois derniers matches de championnat, autant de défaites que lors des 22 matchs précédents de la compétition. La Juventus a marqué 31 points sur 33 disponibles à domicile cette saison, grâce à 10 victoires et un nul: seul Liverpool (13 coups sûrs sur 13) a fait mieux dans les cinq ligues majeures européennes. Après Lecce (64%), Brescia (63%) est l’équipe qui dans cette ligue a gagné plus de points à l’extérieur en pourcentage que le total: 10 points sur 16 obtenus en compétitions externes. Deux points en 2020 pour Brescia, pire équipe de Serie A dans la période en question – seul Toulouse (un) a fait pire dans les cinq premières ligues européennes. La Juventus est l’équipe avec la possession de balle la plus élevée de cette ligue (59%): en trois ans à Napoli, Maurizio Sarri a eu l’équipe avec la meilleure possession en Serie A, dans la dernière Premier League seulement la ville de Guardiola a fait mieux (68% contre 63,4%). Aucune équipe n’a marqué plus de buts que la Juventus sur le développement du football placé dans cette ligue (17), tandis que Brescia est celle qui, à partir d’un ballon stable, a marqué plus en pourcentage (48 %: 10/21). Le phénomène de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a marqué en 10 matchs consécutifs, entraînant ainsi moins d’un sur le record de 11 matchs consécutifs en buts dans un seul championnat de Serie A, actuellement partagé par Batistuta et Quagliarella. L’attaquant de Brescia Mario Balotelli a disputé deux matchs à la Juventus en Serie A: un but pour lui le 1-1 avril 2009, avec le maillot de l’Inter.

FORMATIONS OFFICIELLES:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Dybala.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, chancelier, Mateju, Martella; Bisoli, Bjarnason, Dessena; Zmrhal; Balotelli, Ayè.

