Juventus, Buffon et le renouvellement d’un an. Avec un objectif à atteindre

L’édition d’aujourd’hui de La Gazzetta dello Sport consacre un espace à la BBC du Juventus, soulignant comment Buffon, Bonucci et Chiellini étaient, avec Barzagli, l’épine dorsale de la Juventus de la vieille décennie, celle qui, de Conte à Allegri, a construit le cycle unique de huit badges d’affilée. Et tout le monde – même aujourd’hui – a des raisons valables de se tourner vers l’avenir.

Buffon – par exemple – il est l’aîné du trio (42 ans) mais il ne battra pas le drapeau blanc de sitôt. “Je n’arrête pas parce que je vais bien et parce que je le dois aux rêves de Gigi quand j’étais enfant”, a-t-il déclaré il y a quelques jours à JTV. En été, il a signé un contrat d’un an (après la saison au PSG) qu’il pourrait bientôt renouveler. Les relations avec Andrea Agnelli sont excellentes, idem celles avec le propriétaire actuel du but de la Juventus. Buffon a parfaitement chuté dans la deuxième partie et quand il a joué (11 apparitions), il s’est avéré encore fiable.

Une présence – Et puis il lui reste un objectif à atteindre: il lui manque une présence pour vaincre Paolo Maldini et devenir le plus présent de la Serie A (il compte désormais 647 matchs comme les anciens Rossoneri). Un record qui pourrait être reporté à l’année prochaine, compte tenu de l’incertitude quant à l’avenir du championnat.