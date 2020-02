Juventus, Chiellini effet sur la défense: avec lui sur le terrain aucun but concédé

L’effet de Chiellini sur la Juventus immédiatement. Le capitaine de la Juventus contre Brescia est de retour sur le terrain et contre SPAL il a joué dès la première minute restante en défense pendant 57 minutes. Tel que rapporté par Tuttosport, avec lui les chiffres de l’arrière de la Juventus sont incroyables: zéro but encaissé dans les 80 minutes jouées avec le bleu sur le terrain et beaucoup plus de solidité, qui a également échoué hier lorsque Chiellini était déjà sur le banc et Rugani a donné un penalty au Spal. A peine face à Lyon, le capitaine de la Juventus sera sur le terrain mais aura une semaine pour se reposer et penser à l’Inter.