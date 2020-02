Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus évaluera attentivement l’avenir de la Juventus cet été Gonzalo Higuain, qui ne trouve pas continuellement le chemin vers le but et pourrait donc être sacrifié. Discours très différent pour Paulo Dybala, qui après avoir été à deux pas de la vente l’été dernier, étudie désormais en tant que leader et qu’il ne serait vendu que pour de graves besoins budgétaires, ce qui ne semble actuellement pas inquiéter la Vieille Dame.