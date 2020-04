Juventus, de Dybala à Ronaldo: tous les chiffres de l’attaque | Serie A

la Juventus a analysé sur son site officiel tous les chiffres et statistiques qui ont caractérisé l’attaque Juventus cette saison.

“soixante-dix. Ce sont les buts marqués en saison par les Bianconeri, dont 50 en championnat. Ici, nous vous avons expliqué comment la Juve se connecte cette saison. Vous trouverez ci-dessous les principaux faits concernant les assaillants de la Juventus.

Dans ce championnat Cristiano a égalé le record de 11 matchs consécutifs de buts en une seule saison, maintenant partagé avec Quagliarella et Batistuta. Il a également égalé son record personnel, datant de 2014.

Ronaldo a participé à 173 actions de jeu qui se sont terminées par un tir, la meilleure figure parmi les attaquants de ce championnat, et a déjà égalé son butin de buts enregistrés lors de la dernière Serie A, avec neuf apparitions de moins: le Portugais se déplace en fait pour une moyenne de 0,95 buts par match, contre 0,68 avec lequel il a terminé la saison dernière.

Parmi les joueurs qui ont fait leurs débuts à l’ère des trois points de la victoire, CR7 il a été le plus rapide à atteindre 42 buts (part actuelle), avec 52 apparitions – devant lui, le record était de 58 matchs joués (Montella, Shevchenko et Ronaldo). En Ligue des champions, il a marqué 18 buts lors de ses 12 derniers matchs à domicile; le décompte comprend quatre triplés, dont celui en huitièmes de finale contre l’Atletico Madrid lors de la dernière édition.

Il n’y a pas que des objectifs dans un département attaquant, et d’autres données importantes le confirment. Si Cristiano est premier en Serie A pour le total des tirs (130) et dans le miroir (53), Dybala c’est le bianconero qui traverse le plus (84), qui jusqu’à présent a créé plus de chances (47) et effectué plus de dribble (45).

Toujours d’un joueur avancé, Cuadrado, vient le plus grand nombre de plaqués, 46 “.