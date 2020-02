Juventus, encore une autre étape importante: elle est la première à remporter 1600 victoires en A.

SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

Envoi de la demande …

© photo par www.imagephotoagency.it

La Juventus vole en Serie A, mais vole aussi dans les statistiques. Grâce au succès d’aujourd’hui contre la Fiorentina, en fait, la formation de la Juventus a été la première équipe à atteindre les 1600 buts en Serie A, y compris les succès sur la table et à l’exclusion des matches de barrage. Encore une autre étape importante pour l’équipe qui domine la Serie A depuis plus de huit ans maintenant.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Autres actualités

02.02 15:26 – Juventus, CR7 fait 50 apparitions en A: il y a sa main sur 50 buts

02.02 14:36 ​​- Juventus-Fiorentina 3-0: le compte rendu du match

02.02 14:20 – Sampdoria-Napoli, Ranieri appelé: il y a Askildsen et La Gumina

02.02 14:01 – Lippi: “Comptez, voici les achats qui étaient nécessaires. Mais la Juve reste en tête”

02.02 13:51 – Tardelli: “Je me revois à Barella. L’arrivée d’Eriksen? Je suis désolé pour Sensi”

02.02 13:32 – Bologne, reprise de l’entraînement: thérapies pour Dijks, Krejci et Medel

02.02 12:53 – Ghione: “Le Bull n’a pas su saisir le moment. Je n’attends rien”

02.02 11:43 – Capello n’a aucun doute: “Ibrahimovic est comme CR7, il a changé Milan”

02.02 11:19 – Lazio-SPAL, joueurs d’Inzaghi appelés: sur 4, Marusic et Lukaku reviennent

02.02 10:46 – Milan-Vérone, les joueurs de Juric appelés: Eysseric immédiatement, trois blessés

02.02 08:30 – Naples, la continuité est nécessaire après l’aventure

02.02 08:27 – Zampini: “La Juve est là, maintenant devant les buts”

02.02 08:21 – Fiorentina, midi de feu

02.02 06:00 – Un talent par jour, Alvaro Carrillo: la promesse des Merengues

02.02 04:30 – Matchs d’aujourd’hui: le programme du dimanche 2 février

01.02 23:46 – tmwMonza, Berlusconi: “Le 6-0 à l’Inter? Mauvais pour humilier l’adversaire”

01.02 23:39 – Eredivisie, Feyenoord prenant la troisième place

01.02 23:01 – Sassuolo-Roma 4-2: le compte rendu du match

01.02 22:20 – Cagliari, Joao Pedro marque et dédie le but à Kobe Bryant

01.02 22:10 – Rome, Dzeko marque 100 buts sous le maillot jaune et rouge: c’est le septième de l’histoire

01.02 21:53 – Gaucci: avec le cheval Toni Bin effrayait les cheikhs

01.02 21:52 – Gaucci: La douleur de Cosmi “Je suis bouleversé”

01.02 21:42 – Death Gaucci, Materazzi: “Merci pour toujours. Après vous rien à Pérouse”

01.02 20:03 – Cagliari-Parma 2-2: le compte rendu du match

01.02 19:04 – Milan-Hellas Verona, Pioli joueurs appelés: Kjaer, Krunic et Ibrahimovic sortent

01.02 17:00 – Bologne-Brescia 2-1: le compte rendu du match

01.02 16:49 – Milan, la Juve a déjà de la fièvre pour la Coupe d’Italie: 50 000 billets vendus

01.02 15:45 – Football: plus de violence au Chili, match de championnat suspendu

01.02 15:41 – tmwJuve-Fiorentina, l’équipe violette part pour Turin: la vidéo

01.02 13:27 – Fiorentina, Agudelo déjà dans un groupe: il peut être appelé pour demain

1er étage

Voici les formations officielles de Milan-Hellas Verona.

Indisponible Zlatan Ibrahimovic, à sa place depuis le 1er Rebic pour faire équipe avec Rafael Leao. Disqualifié Bennacer, les absences de Krunic et Biglia conduisent Calhanoglu à agir comme milieu de terrain central à 4 avec Bonaventura …

Milan-Hellas Verona, composition officielle: paire Rebic-Leao …

Juventus-Fiorentina, les formations officielles: à Dybala, il y a Douglas …

Soleil: Juve, but van Dijk. Offre monstre prête pour …

Naples, après l’aventure, la continuité est nécessaire

… avec Tavano

Serie A, le classement mis à jour: Cagliari et Parme devant …

Volcanique, fugitif, innovateur: Gaucci, un footballeur qui …

Football en deuil: Luciano Gaucci, président historique de la …