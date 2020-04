Juventus et Inter sur Dembélé

Après avoir disputé le championnat jusqu’à la fin du championnat causé par le coronavirus, Juve et Inter la bataille devrait également avoir lieu cet été pour essayer de mettre Ousmane sous contrat dembelil est. l’ancien Borussia Dortmund, arrivé à Barcelone en 2017, il serait d’un grand intérêt pour les deux clubs, qui travaillent actuellement tous les deux pour tenter d’obtenir le «oui» du joueur et du club Blaugrana. Pour le signaler, c’était le Mundo Deportivo.

Un pur talent hanté par des blessures

Dembélé c’était l’un des achats les plus chers de l’été 2017, mais il n’a jamais réussi à affecter la façon dont tout le monde s’y attendait. À l’heure actuelle, après trois ans, il ne s’est pas avéré 105 millions euros payés par Barcelone. Après une première saison peu passionnante, qui s’est terminée par 4 buts en 23 apparitions, la deuxième année du Français avec Suarez et ses compagnons semblait l’avoir consacré.

Des accidents ont cependant bloqué l’explosion définitive. Cette année, en effet, pour lui un seul but et neuf apparitions gagnées. Il est donc probable que le club espagnol soit prêt à écouter les offres pour son numéro 11 qui pourrait également devenir un pion d’échange important. À cet égard, Dembélé pourrait être impliqué dans négociation entre l’Inter et Barcelone pour la vente de Lautaro Martinez à l’équipe de son ami et compatriote Lionel Messi.