Juventus-Fiorentina 3-0, les bianconeri reprennent leur marche avec CR7 et De Ligt

TORINO. Redémarre le Juventus de Sarri, après le sombre test de Naples qui a coûté aux bianconeri leur deuxième défaite au championnat, le stade Allianz Fiorentina par Iachini. Au cours des quatre derniers matchs, deux victoires et deux même pour la Viola, jeu après match essayant d’atteindre des positions de classement plus adaptées à la valeur de l’équipe et du blason du club. À la Juve, cependant, après une bonne série de victoires, un arrêt inattendu est arrivé qui nécessite une réponse rapide tant du point de vue de la performance que du résultat.

LES CHOIX DES MISTERS

Des nouvelles pour monsieur Sarri, l’entraîneur de la Juventus déploie en effet le sien avec un 4-3-3 de 1 ‘dépoussiérant Douglas Costa, le Brésilien est à droite avec CR7 à gauche. Depuis le banc Dybala, Higuain a préféré au centre de l’attaque. En médiane Rabiot le chèque sur son compatriote Matuidi, complète le package Pjanic et Bentancur. Pour l’alto plusieurs absences, notamment en défense, où Iachini est contraint de déployer immédiatement le nouvel achat Igor. Surprise au milieu de terrain, à l’intérieur de Ghezzal pour l’expert Badelj.

JUVE IN CONTROL, PURPLE STARTS ET PUNCHES

Le scénario du match est très clair dès les premières minutes, la Juventus conserve constamment la possession du ballon tandis que la Fiorentina est réunie dans sa moitié de terrain. Les altos se défendent dans l’ordre et repartent rapidement et efficacement. À 6 pieds de Pipita, arrêtez-vous et tirez en diagonale sur laquelle Igor est réactif et rejette. Les invités répondent avec Pulgar, tirant du bord bloqué par le gardien de la Juventus. Les Bianconeri ont protesté à 10 ‘pour un toucher présumé de la main de Cutrone sur le tir de Pjanic, l’arbitre a lâché prise et la décision a semblé correcte, le VAR dissipe alors tout doute. Tentatives de Douglas Costa et Bonucci, aucun danger pour Dragowski. Au fil des minutes, les Bianconeri gagnent des mètres de terrain, mais peinent à remplir la zone et surtout à finir sur le filet. A 22 ‘belle chance pour les hommes d’Iachini: passe décisive de Benassi pour Chiesa qui engage Szczesny. Au coin suivant, Lirola réchauffe les gants du défenseur de la Juventus. La Fiorentina a passé un bon moment, mais les hôtes ont répondu à la 27e minute avec un tir puissant de Bentancur qui a été rejeté par le gardien de Viola. Malgré les défections, excellente performance de l’arrière-garde hôte, Pezzella démêlant une situation dangereuse à 28 ‘anticipant Higuain sur la plus belle.

Ph Juventus, but de Ronaldo Napoli

PUIS ÉQUILIBRE LA RIGUEUR AVEC VAR

A 30 ‘Manifestations de Ronaldo, le Portugais subit une prise dans la zone par Pezzella, quelques doutes subsistent mais Pâques ne voit aucune faute. Ils poussent les Bianconeri vers la fin de la fraction, proposant Cuadrado à droite, l’axe travaille avec Douglas Costa. A 37 ‘Tir Pjanic et nette déviation avec le bras de Pezzella, le directeur de course se rend au VAR et décrète le penalty. À partir des onze mètres, Dragowski sent mais ne peut garder le tir de Ronaldo hors de sa porte. Neuvième match consécutif de buts pour les Portugais. Malgré le réseau subi l’alto ne se brise pas et suit le script à la lettre, une défense ordonnée et redémarre. Dernière chance à 46 ‘avec un centre insidieux de Douglas Costa qui n’a pas de coéquipiers dans la zone.

Ph Fiorentina, Federico Chiesa

SUPER DRAGOWSKI, JUVE PRES DU BIS

En seconde période, une bonne occasion pour la Juventus immédiatement, une tentative de Ronaldo détournée dans les bras du gardien de but. Pousse la formation de Sarri mais des opportunités propres ont du mal à arriver. A 54 ‘un tir de Benassi par un moustache ne devient pas une passe décisive de Dalbert. Il tente de secouer son Iachini, à l’intérieur de Vlahovic pour Ghezzal, violet à traction avant et immédiatement dangereux à 64 ‘avec un tir de Benassi, sur l’aide du buteur nouvellement entré, une balle qui siffle juste à côté du poteau. La réponse de la Juventus est immédiate et exige un miracle de la part de Dragowski, le numéro un de la Fiorentina est opposé à la grande tentative de la tentative de Higuain en quelques étapes. Au corner suite à une tête de De Ligt, pas de problème pour le gardien. Les hôtes poursuivent le doublé, tentatives de Rabiot et De Ligt, dans le tir extérieur au bon Français Dragowski en deux coups, tandis que Cutrone intervient sur la tête du Néerlandais. La Juventus proteste contre un toucher présumé de la main de l’attaquant.

Ph Juventus, Bonucci De Ligt

BIS RONALDO, TRIS DE LIGT

A la 75 ‘La Fiorentina est à nouveau vue, sur le développement d’un ballon de football placé Vlahovic retrouve Bonucci sur son chemin, puis sur le Pezzella rejeté entravé par Sottil. 60 “plus tard, la Juventus double: pénétration de Bentancur, les chutes uruguayennes touchées par Ceccherini et Pâques est un penalty. Le VAR confirme la décision, puis à onze mètres, Ronaldo ne se trompe pas et déplace Dragowski. Jouez sur la glace, bien que le Viola déferle désormais avec fierté. Quelques coups de pied de coin et rien d’autre, cependant, pour les garçons d’Iachini, supervisent Rabiot et De Ligt en défense. A 87 ‘, le trio Ronaldo se rapproche, une puissante conclusion du Portugais dans la surface de réparation, le décisif Igor qui dévie pour un corner. A 90 ‘les bianconeri lâchent le trio, corner venu de la droite de Dybala et une tête péremptoire de De Ligt au centre de la surface. La Juventus proche du poker avec Bentancur et Dybala, rien de fait pour les deux. Le défi du stade Allianz se termine à zéro, les Bianconeri reprennent leur marche, bonne Fiorentina pour 45 ‘puis les hommes de Sarri décollent en seconde période.